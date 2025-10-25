Nusret-2025 Davet Tatbikatı başladı

Türkiye’nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 24-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Çanakkale ve Saros Körfezi’nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı, Çanakkale’de başladı.

’Nusret- 2025 Davet Tatbikatı’ öncesi Çanakkale Deniz Müze Komutanlığı’nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.Birlik/Komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı toplantısına, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, dost ve müttefik ülkelerden unsurlar ve gözlemci personelin yanı sıra NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) katıldı.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, toplantıda tatbikatın amacının katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek olduğunu söyledi. Nusret-2025 Davet Tatbikatı’nın 24-31 Ekim 2025 tarihleri arasında mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimler icra ederek, Türk Deniz Kuvvetleri ile, dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Saros Körfezi’nde icra edileceğini anlatan Orak, "Bu yıl ayrıca tatbikat süresince; Karadeniz’de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz’deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik mayın karşı tedbirleri eğitimleri de icra edilecektir" dedi.

Tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi, 7-8 Mart 1915 tarihlerinde Çanakkale Boğazı’na 26 mayın dökerek Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirdiğini vurgulayan Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, "Çanakkale Deniz Savaşları’na büyük katkısı olan kahraman Nusret Mayın Gemisi’nin anısını yaşatmak maksadıyla, asıl gemi planına birebir uygun olacak şekilde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında TCG Nusret Müze Gemisi inşa edilmiştir. Dünyada birçok müze gemi bulunmakla beraber modern seyir cihazları ile donatılmış olan TCG Nusret, yüzer müze gemi olarak emsallerinden ayrılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tatbikata katılacak birliklere yönelik açıklama yapan Tuğamiral Birol Orak, "Türkiye’nin ev sahipliğinde Saros Körfezi’nde icra edilecek NUSRET-2025 Davet Tatbikatı; Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlanmıştır. Tatbikat, Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edilecektir. Tatbikata Türkiye’den; Mayın Filosu Komutanı, 1 ve 2’nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ile 1’inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile, 1 komuta-kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 2 arama kurtarma gemisi, 3 hücumbot, 3 karakol gemisi, 5 mayın avlama gemisi, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 2 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı (HOSA) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 Sahil Güvenlik gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı olmak üzere toplam 20 gemi ve 5 hava unsuru iştirak edecektir. Tatbikata; NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarından; İtalya’ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan’dan birer mayın avlama gemisi, ayrıca Fransa, Romanya ve İspanya’dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecektir. Ayrıca tatbikata; ABD, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Kenya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya, Mısır, Pakistan, Peru, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Umman ve ABD’den toplam 44 gözlemci personel iştirak edecektir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı, NUSRET-2025 Davet Tatbikatı’nın karşılıklı iş birliğine ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Tatbikat, TCG Sancaktar sancak gemisinde teşkil edilecek Mayın Harbi Harekât Merkezi aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edilecektir" şeklinde konuştu.

Tatbikat safhalarından bahseden Tuğamiral, "Tatbikat; mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini de içeren 3 safhada icra edilecektir. Birinci safhada; kuvvet entegrasyonu, liman eğitimleri ve mayın döküş harekâtı icra edilecek, İkinci safhada; mayın karşı tedbirleri harekâtı, denizde nizam halinde fotoğraf çekimi ve seçkin gözlemci günü faaliyeti icra edilecek, Bu safhada; tatbikat kapsamında dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri tarafından sonarlar ile tespit edilecek, Tespit edilen mayınlar; mayın harbi dalgıçları ve insansız sualtı araçları ile teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek, Safha süresince, 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar EOD timleri ve insansız otonom sualtı aracı (AUV) tarafından tespit ve teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Mayın karşı tedbirleri harekâtının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecek. Üçüncü safhada; tatbikat sonu değerlendirmesi ve Çanakkale liman ziyareti icra edilecektir. Tatbikat 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecektir" diye konuştu.

Toplantının ardından hatıra fotoğrafları çektirildi. Saat 14.00’te ise su altı faaliyetlerine yönelik çalışma yapan savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi’nde sergi ve sunum gerçekleştirilecek.