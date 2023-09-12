Nâzım Hikmet Ataşehir'de şiirlerle anıldı

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl 5.’sini düzenlediği “Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri” sona erdi. Ataşehir Amfili Park ve Buhara Parkı ile Büyükada Taş Mektep’te düzenlenen şiir, müzik, sergi ve söyleşi dolu etkinlikler dört gün sürdü.

Ataşehir Fetih Mahallesi’ndeki Buhara Parkı’nda gerçekleşen etkinliklerin son gününde; Prof. Dr. Baki Asiltürk, Buket Uzuner, Osman Bozkurt ve Alâettin Bahçekapılı’nın yaptıkları konuşmalar şiirseverler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliklerin bu yılki onur konuğu Ataol Behramoğlu’nun Haluk Çetin’in gitarı eşliğinde sunduğu şiir büyük beğeni topladı. Ayrıyeten Alâettin Bahçekapılı’nın, Nâzım’ın 50. ve 60. ölüm yıldönümünde Nâzımseverlere yazdırdığı mektuplardan oluşan “Ağaçlar Nâzım İçin Mektup Açtı” sergisi de etkinliğe renk kattı.

Festival Direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen’in yaptığı ve Ataol Behramoğlu’nun onur konuğu olduğu Şiir Günleri’nin konukları arasında; Şükrü Erbaş, Ahmet Telli, Buket Uzuner, Cemedloma, Güler Kalem, Aytekin Karaçoban, Soner Demirbaş, Arzu Altunbulak, Reha Yünlüel, Nebih Nafile, Yalın Gündüz, Enis Akın, Gülümser Çankaya, Mehmet Şimşek, Özgün Enver Bulut, Erkan Irmak, Alâettin Bahçekapılı ve Prof. Dr. Baki Asiltürk yer aldı. Etkinliklere konuk ülke Fransa’dan da Claire Lajus, Vincent Calvet, Sylvain Cavailles ve Ltitia Gaudefroy Colombot katıldı.