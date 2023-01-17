Nâzım Hikmet doğum gününde bestelenmiş eserleriyle anıldı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği konserde, doğumunun 121. yılında usta şair Nâzım Hikmet, şiirlerinden bestelenmiş eserlerle anıldı. Nâzım Hikmet’in eşsiz mısralarından notalara dökülmüş ezgileri, büyüleyici sesiyle Serenad Bağcan seslendirdi.

Usta şair Nâzım Hikmet, 121. doğum yılında Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği konserde, eserleriyle anıldı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen konserde Serenad Bağcan sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte izledi. Nâzım Hikmet’in dillere pelesenk olmuş eserleri, bu özel gecede yankılandı. Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Onur Akın, Fazıl Say gibi değerli sanatçıların Nâzım Hikmet’in şiirlerinden bestelediği “Sen Memleketimsin”, “Vapur”, “Karlı Kayın”, “Seviyorum Seni”, “Güzel Günler Göreceğiz” eserlerini büyüleyici sesiyle yorumlayan Serenad Bağcan’a, salonu dolduran izleyenler de sık sık eşlik etti. Şarkı aralarında Nâzım Hikmet anıları da paylaşan Serenad Bağcan, “Serenad” albümünde yer alan “Bülbül ve Pamuk İpliği” parçalarını da söyledi. Serenad Bağcan, bu özel gecede bir de sürpriz yaparak, salondan gelen şarkı isteğini yerine getirdi. Bağcan, bir izleyenin “Mağusa Limanı” isteğini seslendirdi.

Gecenin sonunda Serenad Bağcan ve orkestrası, ayakta alkışlandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de sahneye çıkarak, Serenad Bağcan ve orkestrasını performansından dolayı kutladı. Başkan Erdem, “Nâzım Hikmet’in eşsiz mısralarından notalara dökülmüş o güzel ezgileri Serenad Bağcan’ın sesinden dinledik. İyi ki Nâzım Hikmet doğmuş. O’nu hep yaşatacağız. Ve çok yakında hep beraber güneşli günler göreceğiz” diye konuştu.

Konserin sonunda salonu tıklım tıklım dolduran izleyenlerin yoğun isteğini kırmayan Serenad Bağcan, “Karlı Kayın Ormanında” eserini seslendirerek bis yaptı. İzleyenler de, telefonlarının ışıklarını açarak, Serenad Bağcan’a eşlik etti.