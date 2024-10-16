O banka aylık mevduat faizinde rekor kırdı

Birikmiş 90.000 TL nakit parası olan için 4 bankadan peş peşe duyuru geldi. Birikmiş parasını o bankalara yatıranlar bayram edecek. Çünkü 4 bankada 90.000 TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yaklaşık 2 yıldan bu yana peş peşe faiz artışı kararlarının ardından artık faizleri sabit tutmaya başladı. Ancak politika faizinin önemli ölçüde arttırılması ve %50’ye yükselmesi ile birlikte bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları da güncellendi. Vatandaşlar artık birikmiş parasını mevduat hesaplarında değerlendirerek ciddi bir faiz gelir elde ediyor. Peki Ekim ayında en yüksek faiz oranı hangi bankada? Ekim 2024 güncel mevduat faiz oranları ne kadar? İşte 90.000 TL birikmiş mevduatı olanlar için 32 günlük net faiz kazanç tablosu…

Bankalar Ekim 2024 mevduat faiz oranlarını güncelledi. Elinde TL birikimi olan ve mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için en yüksek faiz oranı veren bankada belli oldu. Peki Ekim ayında en yüksek faiz oranı hangi bankada? Ekim ayında 90 BİN TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları…

90.000 TL 32 GÜN VADELİ MEVDUAT GETİRİSİ NE OLDU?

4 banka 990.000 TL’nin 32 günlük mevduat faiz getirisini güncelledi. İşte banka banka aylık mevduat faiz Kazancı hesaplaması;

Alternatif Bank: 90.000 TL için en yüksek faiz getirisi alternatif Bank’ta yer alıyor. Alternatif Bank VOV hesap adı altında %54 faiz oranı veriyor.

90.000 TL birikimini alternatif banka değerlendirenler 32 günlük vade sonunda 3930,49 kazanç elde ediyor. Alternatif bankanın yatırımını kullananlar için vade sonu toplam tutar 93.930,49 TL oluyor.

TEB Marifetli Hesap: Ekim ayında en yüksek mevduat faizi veren bankalardan biri de TEB oldu. TEB’in marifetli hesap ürünü ile 90.000 TL’lik mevduata %53 faiz oranı uygulanıyor. Parasını bu hesaba yatıranlar 32 günün sonunda 3.857,7 TL kazanç elde ediyor. TEB’de 32 günlük vade sonucunda toplam miktar 93.857,7 TL’ye ÇIKIYOR.

Fibabanka Kiraz Hesap: 90.000 TL mevduat için Fiba bankanın ödemesi ise %52 faiz oranı oluyor. Parasını Fiba bankada değerlendirenlere 32 günlük vade sonunda faiz Kazancı 3784,92 TL oluyor. Vade sonunda toplam mevduat ise 93.784,92’ye yükseliyor.

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: Garanti Bankası’nın 90.000 için 32 güne verdiği faiz oranı %47 olarak belirlendi. Yukarıdaki bankalara oranla daha düşük bir faiz oranı sunan Garanti Bankası 90.000 TL’ye 32 gün sonunda 3.420,98 TL faiz getirisi ödüyor. Garanti Bankası’na 90.000 yatıranların 32 günlük mevduat sonucunda toplam parası 93.420,98 TL oluyor.

NOT: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir, bilgilendirme amacıyla yazılmıştır.

