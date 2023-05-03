O bölgede binalar yükseliyor

Körfez’de yılların sorunu haline gelen Barbaros ve Kabakoz’un taşınması ile ilgili atılan adımlar sonrasında evlerin taşınacağı bölgede de inşaat çalışmaları sürüyor. 534 konutun yer alacağı alanda 3 blok tamamlandı, diğerlerinin de temelleri atıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yanıcı ve parlayıcı madde üreten firmaların arasında kalan Barbaros Mahallesi ve Kabakoz için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışması başlatılmış, Derince ve Körfez arasındaki bölgeye evlerin taşınması planlanmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları çerçevesinde de 132 parsel, 80 bina, 204’ü bağımsız bölüm ve 111’i ticarethane olmak üzere toplam 315 bağımsız bölümü bulunan mahallede 313 hak sahibi ile yüzde 95 oranında anlaşma sağlanmıştı. Anlaşmalar sürerken evlerin taşınacağı rezerv alanda da inşaat çalışmaları da başladı.

20 ayda tamamlanacak

534 daire, 40 dükkan ve 1 caminin inşa edileceği proje çerçevesinde rezerv alanda başlayan inşaat çalışmaları da hızlı bir şekilde sürüyor. Proje çerçevesinde 3 binanın kaba inşaatı bitti, 10 binanın temelleri atıldı, 9 binanın temel kazısı yapıldı. Maliyeti 697 milyon TL’lik projenin 20 ayda tamamlanması ve hak sahiplerine evlerin teslim edilmesi planlanıyor.