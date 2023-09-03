O cadde yine köpükle kaplandı

Kocaeli'de dün etkili olan sağanak sonrası köpükle kaplanan caddede manzara değişmedi. Yağmur sonrası cadde tekrar köpükle kaplandı.

O cadde yine köpükle kaplandı
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Kocaeli’de dün etkili olan sağanak sonrası köpükle kaplanan caddede manzara değişmedi. Yağmur sonrası cadde tekrar köpükle kaplandı.

İzmit ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası sokak ve caddeler su içinde kaldı. Aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi köpükle kaplandı. Caddede oluşan köpük baloncukları arasında araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Aynı caddede bugün de manzara değişmedi. Yağmurun ardından caddeyi tekrar köpükle kaplandı. Köpüğün sebebi ise bilinmiyor.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı