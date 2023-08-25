O caddeye plastik bariyerli çözüm

Sakarya Büyükşehir Belediyesi çok fazla talebin geldiği Sakarya Köprülü Kavşağı ve Adnan Menderes Caddesi’nde yayaların kontrolsüzce trafiğe çıkışlarını engellemek, akan trafikte tehlikeyi azaltmak amacıyla refüje 222 metrelik plastik bariyer yerleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki bölünmüş yollarda trafik güvenliği arttırmak amacıyla plastik ferforje (bariyer) montaj çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Yenikent bölgesinde Karaman, Camili ve Korucuk’a ulaşımı sağlayan Sebahattin Zaim Bulvarı’nda başlatılan örnek çalışma şimdi ise trafik akışının yoğun işlediği Adnan Menderes Caddesi SGK Köprülü Kavşağı’nda uygulandı. Büyükşehir ekipleri, trafikte yaşanan tüm tehlikeleri 1 buçuk metre yüksekliğindeki plastik bariyerin montajlanmasıyla önlemiş oldu.

Yapılan çalışma ile 222 metrelik yola plastik ferforje montajlandı. Ekipler trafikte yoğunluğa neden olmamak için uygulamayı gece saatlerinde yaptı. Bu bariyerler yayaların yola çıkışlarını engelleyecek. Karşıya geçecek olan yayalar, artık sadece trafik ışıklarındaki bas-geç sisteminin bulunduğu yaya geçitlerini kullanacak ve tehlike ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayı şehrin en işlek caddelerinde uygulayarak trafik güvenliğini üst düzeye çıkaracak.