O faturalar iptal ediliyor

İSKİ, kırsal alan içerisinde kalan abonelerine gönderdiği faturaları iptal kararı aldı. CHP İlçe Başkanı Berker Esen konuyla ilgili açıklama yaparak 'abonelerimize tahakkuk ettirilen faturaların ilgilisinin bir başvuru yapmasına gerek kalmadan iptal edilmesi kararı alındı' dedi.

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  • 02.06.2022 21:49
  • Güncelleme: 02.06.2022 21:49
O faturalar iptal ediliyor
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Konuyla ilgili olarak CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, yaptığı açıklamada “CHP Silivri İlçe Başkanlığı olarak; İSKİ Genel Müdürlüğü’nde kırsal yerleşik alan içerisinde bulunan İSKİ abonelerine yapılan ve yapılacak uygulamalar ile alakalı bir görüşme gerçekleştirdik. İdarece ikamet adresi ile su sözleşmesi adresi eşleşmediği için köy tarifesinden çıkarılarak normal tarifeye alınan abonelerimizin köy su tarifelerine geri alınmaları konusunda karar alındı. Ayrıca su sözleşmesi adresi ile ikamet adresinin kırsal alan içerisinde kalması durumunda da bu abonelerimize tahakkuk ettirilen faturaların ilgilisinin bir başvuru yapmasına gerek kalmadan iptal edilmesi kararı alındı. CHP Silivri İlçe Başkanlığı olarak, hemşerilerimizin her zaman yanında olmaya sıkıntılarına omuz vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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SHA Editör
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