O firma yüzde 100 tapu korumalı inşaat sistemini geliştirdi

İnşaat sektöründe yüzde 100 tapu korumalı inşaat sistemini geliştiren ’Maliyetine Ev Türkiye’ önce tapuyu veriyor, ardından ödemesini alıyor.

Master Girişim AŞ tarafından geliştirilen Maliyetine Ev Türkiye’de inşaat ve müteahhitlik yapım sistemine yeni bir yön veriyor. Maliyetine ev, arsa, iş yeri markaları ile Master Girişim Şirketi profesyonel uzman kadrosu ile uzun yıllar yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde Ocak 2023 yılı itibariyle tam anlamıyla hizmet vermeye başladı. Kısa süre içerisinde 15 ilde bayilik vererek sektöründe ilk yıl franchise açma rekorunu kıran Maliyetine Ev zirvedeki yerini koruyor. Yıl sonuna kadar minimum 50 bayilik hedefi olan marka, başvurulara yetişemediklerini ve adayları özel olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Türkiye geneli projelerini üretmeye devam ediyor

Maliyetine Ev markası müşterilerinin yüzde 100 garantili yüzde 100 güvenli maliyetine mülk sahibi olabilmeleri için Türkiye geneli projelerini üretmeye devam ediyor. Marka, ‘Önce tapunu alırsın, sonra ödemeni yaparsın’ mottosu ile hizmetini vermediği hiçbir şey için ödeme kabul etmiyor. Hizmet verdikçe aldığı ödemeler ile müşterilerine tam güvence sağlıyor. Mülk alım sistemini adeta baştan yazan marka; kredi, banka, faiz, kefil işlemlerini ortadan kaldırarak müşterilerini peşinat ve taksitlerle bütçelerine uygun projelere dahil ederek onların mülk alım süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Üyelik bedeli ve aidat ödemek yok

Maliyetine Ev sistemine üye olarak içeride birçok proje hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Maliyetine ev sistemine üye olunduğunda aylık bir üyelik bedel ile aidat ödenmesi yapılmayacak. Maliyetine Ev markası her projesi için yatırım uzmanları tarafından bir kazanç haritası çıkararak müşterilerine sunuyor. Sunduğu bu kazancı sözleşmelerine işleyerek müşterilerini yüzde 100 güvenceye alarak yatırımlarını garanti altına alıyor.

Maliyetine Ev Markası kentsel dönüşüme yüzde 100 çözüm sunuyor

Maliyetine ev markası tüm inşaat süreçlerinde olduğu gibi kentsel dönüşüm hizmetinde de yüzde 100 garantili inşaat yapım sistemi ile süreçlerini yönetiyor. Kentsel dönüşüm taleplerine yoğun başvuru dolayısıyla yetişemediklerini belirten marka yetkilileri, müşterilerinden aldıkları tepkilerden de oldukça memnun olduklarını söylüyor. Kentsel dönüşüm başvurusunda bulunan müşterileri için üç farklı sistem ile ilerleyip mülk sahiplerine sunan marka, uygun görülen sistem ile çalışmaya başlıyor. Seçilen sistem her ne olursa olsun toplanan tüm para garantili şantiye hesabına yatırılarak fatura dışında para çıkışı engelleniyor. Paranın yönetimi tamamen mülk sahipleri arasından seçilen temsilciler tarafından yönetiliyor. Aylık olarak işlemlerini tamamlayarak kesilen faturalar doğrultusunda para çıkışı olan hesap sayesinde mülk sahipleri güvenle evlerini yaptırıyor.

Maliyetine Ev Sistemi ile inşaatların yarım kalma devrine son

Ayrıca maliyetine ev ile inşaatlar yarım kalmıyor. Yüzde 100 güvenli inşaat yapım sözleşmesi ile hak sahiplerini tamamen garantine altına alan Maliyetine Ev markası inşaatların yarım kalma sürecinin de önüne geçiyor. Tüm süreci büyük bir titizlik ile yürüten Maliyetine Ev inşaatları deprem yönetmeliğine uygun ve sağlam yapılar olması içinde bütün denetimleri gerçekleştiriyor. Sağlamlık testlerini geçen mülkler ise sahiplerine teslim ediliyor.

Marka, müteahhitlere de büyük fırsat sağlıyor

Maliyetine ev markası bayisi olan müteahhit firmalara sıfır sermaye ile mülk ürettiriyor. Tüm planlaması genel merkez tarafından yapılan ve inşaat süreçlerinde Maliyetine Ev markası ile birlikte yürüten müteahhit firmalarla sıfır sermaye ile bin konuta kadar üretim yapıyor. Bulundukları bölgede proje geliştirmeye uygun olan arsaları genel merkeze ileten bayilere özel arsa raporları hazırlanıyor. Rapor sonucu çalışmaya uygun bulunan arsa ile ilgili markanın mimari departmanı proje üretmeye başlıyor, üretilen proje sonucunda genel merkez tarafından arsa satın alınıyor. Projesi bitirilen arsa Maliyetine Ev satış sistemi ile müşterilerine sunuluyor ve inşaat yapım sürecine geçiliyor. Tüm sermaye genel merkez tarafından finans edilerek üretilen projelerde müteahhit firmalar sermayesiz inşaat yaparak kazanç elde ediyorlar.

Proje ile birçok kişi ev sahibi oldu

Proje çerçevesinde birçok vatandaş maliyetine ev sahibi oldu. Projede satışa sunulan 8 adet dairenin satışları 13 günde tamamlandı. Kocaeli Kandıra’da 10 adet müstakil bahçeli köy evinden oluşan Köy Evleri projesinde doğal yaşam modern bir mimari ile işlenerek müşterilerin beğenisine sunuldu. Her müşteriye ait müstakil bahçe ve 280 metrekare hobi bahçesi bulunmakta olup köy yaşamını doyasıya yaşamaları için tüm ayrıntılar büyük bir titizlik ile projeye işlendi. Satışları toplam 22 gün süren projede müşteriler peşinatlarını ödeyerek tapularını aldı.

Ayrıca firma, Konya’da 160 konutluk dev villa tatil köyü, Kocaeli Bahçecik’te villa kent ve Van’da 20 villadan oluşan projelerine start veriyor. Bütün projeler yüzde 100 garantili satış sistemi ve yapım sistemi ile gerçekleşiyor