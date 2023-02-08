O hastane ağır hasarlı

Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin ardından ağır hasar alan ve 4 yoğun bakım hastasının İHA muhabirleri tarafından kurtarıldığı hastanenin içi görüntülendi. Özel hastanenin beton yığınına döndüğü, yoğun bakım ve yeni doğan ünitesindeki cihazların kullanılamayacak durumda olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Özel Mega Park Hastanesi yoğun bakımında kalan 4 hasta, binanın ağır hasar mahsur kalmış, bölgedeki İhlas Haber Ajansı Muhabirleri Turan Bulut ve Asım Çapacı tarafından kurtarılarak ekipler ve vatandaşlarla birlikte sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Hastaneye giren İHA muhabirleri tarafından depremin şiddeti görüntülendi. Sarsıntının şiddetiyle hastanenin merdivenleri yıkılırken yoğun bakım ve yeni doğan ünitesinde de kuvöz ile hasta yataklarının sarsıntıdan birbirine girdiği görüldü.

İHA muhabiri Turan Bulut insanlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, “Bölgedeki insanlar zor durumda. Binlerce kurtarma personeli çalışıyor. Haber çekerken fark ettik. Hastaları kurtardık. Önce insani olarak can kurtardık, sonra habercilik yaptık. Bütün İHA muhabirleri de bunu önceliyor. Biz de depremzedelere bir nebze olsun yardım ettiysek ne mutlu bize” dedi.