O ilçede yardıma muhtaç aile kalmayacak

Sakarya Altınküre Teknokent Koleji öğrencileri ve Erenler ilçesindeki muhtarların imza attığı "Biz Büyük Bir Aileyiz" sosyal sorumluluk projesinde ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere eğitim, giyim ve erzak desteği yapılacak.

Sakarya Altınküre Okulları sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Erenler ilçesindeki muhtarların koordinesinde proje hayata geçirdi. "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesinde okulun Teknokent Koleji öğrencileri, ilçe genelindeki mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere eğitim, giyim ve erzak desteği yapacak. Proje çerçevesinde öğrencilere, yardımseverlik, sorumluluk bilinci gibi değerlerin de aşılanması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Asaf Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, “Çocuklarımızın akademik eğitiminin yanında milli ve manevi değerleri de bizim için çok önemlidir. Bu kavramları benimsemeleri, yaşamaları için bu projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.