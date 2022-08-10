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O ilçelerde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

O ilçelerde denize girmek yasaklandı
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Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denize girmek için sahillere gelen bazı vatandaşlar ise kumsalda vakit geçirdi.

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İHA
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