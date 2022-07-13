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O ilçenin günlük nüfusu Sakarya'ya yaklaştı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehrin denize kıyısı olan Karasu ilçesinde Kurban Bayram'ında günlük nüfusun 1 milyonu aştığını söyledi.

O ilçenin günlük nüfusu Sakarya'ya yaklaştı
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehrin denize kıyısı olan Karasu ilçesinde Kurban Bayram’ında günlük nüfusun 1 milyonu aştığını söyledi.

Kurban Bayramı tatilini deniz kenarında geçirmek isteyenler soluğu Sakarya Karasu’da aldı. Bayram tatilinin yoğun geçtiği bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de ekipler tüm önlemlerini aldı. İnsanların akın ettiği ilçede günlük nüfusun artış gösterdiğini sosyal medyasında paylaşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehrin turistik ilçesi olan Sapanca’nın da Türkiye’nin gözde ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Vali Kaldırım, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı ilimizde oldukça yoğun geçti. Günlük nüfus Karasu ilçemizde 1 milyonu aştı. Hakeza diğer ilçelerimiz de çok yoğundu. Sapanca ilçemiz uyguladığımız doğru konseptle Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden birine dönüştü, marka değeri ve katma değeri çok yükseldi” ifadelerini kullandı.

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İHA
Editör

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