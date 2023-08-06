O ilçenin yaşayan asırlık çınarları buluştu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan Mustafa Akar 100 yaşına girdi. Akar ve doğum gününe gelen 98 yaşındaki Rüştü Çürüksulu, geçmişi yad etti.

Hendek’in Kemaliye Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Akar 100 yaşına girdi. Ailesi ise asırlık çınara doğum günü düzenledi. Doğum gününde ilçede yaşayan 100 yaşındaki Akar ile 98 yaşındaki Rüştü Çürüksulu bir araya geldi. Asırlık iki insan anılarını yad etti. Uzun yaşamanın sırrının ‘hiçbir şeyi kafaya takmamak’ olduğunu söyleyen Akar, tükettiği yiyeceklere de değindi. Rüştü Çürüksulu ise babasından kendisine Kuvayi Milliye hastalığı geçtiğini ve bu sebeple 17 yaşında Kuvayi Milliye Derneği’ne üye olduğunu anlattı. İkili arasında geçen sohbetin ardından Çürüksulu, 100’üncü yaşına giren Akar’a, Atatürk rozeti armağan etti.

“Bu kadar uzun yaşamamın sırrı hiçbir şeyi kafaya takmamak”

1923 yılında Giresun’da doğan ve İstanbul’da da uzun yıllar yaşayan Mustafa Akar, "Ben Giresunluyum, orada doğdum ve büyüdüm. Ortaokulu orada bitirdim. 1944 yılında asker oldum, 33 ay 24 gün askerlik yaptım. Ağabeyim 46 ay yaptı. Ben 1923 doğumluyum o 1921’li. 2 yaş fark vardı ağabeylimle, geri kalan kardeşlerimle 3’er yaş fark var. Belki bu yaşa kadar gelmemin sebebi hiçbir şeyi kafaya takmamış olmamdır. Ben sabah kahvaltısında; peynir, zeytin, domates, yumurta ile tahin ve pekmez yiyorum. Yatarken yemek yemiyordum. Yatmadan 2 saat önce yerim, yatacağıma yakın yoğurt yerim" dedi.

"Babamdan bana Kuvayi Milliye hastalığı geçti"

1925 yılında Hendek’te dünyaya gelen Rüştü Çürüksulu ise, "1925 yılında Hendek Başpınar Mahallesi’nde doğdum. İlk mektebi Hendek’te bitirdim. Babam benim eski askerlerden, ondan Kuvayi Milliye hastalığı geçti. Askere gitmeden önce 17 yaşındayken yazılmıştım. Sonrasında İzmit’e gittim orada Kuvayi Milliye’de görev aldım. 1986 yılına kadar İzmit’teydik" diye konuştu.