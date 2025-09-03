O ilçeye saniyede 50, günde 4 milyon 320 bin litre su takviyesi

SASKİ, Geyve’nin 3 farklı bölgesinde yürüttüğü çalışmalarda 3 yeni içme suyu kaynağına ulaştı. Bulunan kaynak kalite kontrollerinden ise başarıyla geçti. 5 bin metrelik isale hattıyla Geyve Deposu’na aktarılacak olan saniyede 50 litre ve günde 4 milyon 320 bin litre kapasiteli kaynak 40 bin aboneye kesintisiz su sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), iklim değişikliğinin etkileriyle artan su talebine karşı alternatif kaynakları devreye alıyor. Bu kapsamda Geyve’de önemli bir çalışmaya daha imza atıldı. İlçenin 3 farklı bölgesinde 3 yeni kaliteli içme suyu kaynağına ulaşıldı. Suyun kalite kontrolleri de iyi sonuçlar aldı.

Hamza Pınarı, Belpınar ve Göktepe bölgelerinde çıkarılan su, 5 bin metrelik isale hattı ile Geyve deposuna aktarılacak. Proje sayesinde 17 mahalleye kesintisiz ve kaliteli içme suyuna ulaşacak.

Hattın bin 500 metresi tamamlandı

Alternatif kaynaklardan elde edilen kaliteli içme suyunu şebekeye kayıpsız ulaştırmak için 5 bin metrelik yeni isale hattının inşası ise yüzde 30 seviyesine ulaştı ve kısa sürede tamamlanacak.

Yeni kaynak 40 bin aboneye hizmet verecek

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin içme suyu geleceğini güvence altına almak için alternatif kaynak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hamza Pınarı, Belpınar ve Göktepe bölgelerinden yeni kaynaklarımızı süratle sisteme dahil ediyoruz. Sakarya’nın her noktasında kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamak için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Bulunan kaynaklar saniyede 50 litre, günlük 4 milyon 320 bin litre içme suyu 40 bin aboneye kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.