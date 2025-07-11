O ilin Valisi yangınlara karşı uyardı
Kırklareli Valisi Uğur Turan orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan gazetecilerle bir araya geldi. Turan, son günlerde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı
Doğanın önemine değinen Turan, "Ormanlara atılan cam şişe, sigara izmariti gibi atıklar ile dikkatsizce yakılan anızlar büyük felaketlere yol açabilir. Doğamızı korumak hepimizin sorumluluğunda" dedi.
Turan, geçtiğimiz günlerde Merkeze bağlı Yündalan ve Kızılcıkdere köyleri ile Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.