O kadın Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil edecek

2004 yılında yaşadığı kaza nedeniyle omurilik yaralanması geçiren Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamına konuk oldu. Denizci, Türkiye’yi uluslararası yarışlarda temsil edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’yi uluslararası yarışlarda temsil edecek ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci’yi makamında konuk etti. Henüz 16 yaşındayken binanın üçüncü katından düşmesi sonucu boynu kırılan ve tekerlekli sandalyeye bağlı kalan 35 yaşındaki Kübra Denizci, Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci engelli kadın ralli pilotu olma gururu yaşadı. Tekerlekli sandalyesinden inerek direksiyon başına geçen ve her fırsatta engelleri aşan Denizci, motor sporlarının çocukluk yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükakın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Denizci ve eşi Ahmet Keskin’i makamında misafir eden Başkan Büyükakın, “İnanılmaz işleri başardın. Azim ve kararlılıkla inandığını gerçekleştirdin. Tebrik ediyorum. Sizlere olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah uluslararası alanda da ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Yılların emeğini almak çok güzel bir duygu"

Başkan Büyükakın’ın desteğini hep hissettiğini dile getiren Denizci ise "Dünyada iki kişiyiz; biri ben diğeri ise Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu’nun (FIA) Engelliler Komisyonu Başkanı Nathalie McGloin. Kendisi şu an aktif bir şekilde yarışmıyor. Yılların emeğini almak çok güzel bir duygu. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bir eli direksiyonda, diğer eli gaz ve frende olacak şekilde ralli yarışlarında kupalar alan Denizci, özel bireylere ve kadınlara ilham olmayı sürdürüyor.