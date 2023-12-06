O kavşak 2 günlüğüne trafiğe kapatıldı

Bilecik Valiliği, Karasu Köprüsü ve Söğüt Kavşağı yolunu çalışmalardan dolayı bir süre trafiğe kapatıldığı duyurdu.

O kavşak 2 günlüğüne trafiğe kapatıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Valiliği, Karasu Köprüsü ve Söğüt Kavşağı yolunu çalışmalardan dolayı bir süre trafiğe kapatıldığı duyurdu.

Bilecik Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bugün ve Perşembe günü olmak üzere Kayıboyu Mahallesi (Aşağıköy) Söğüt Yolu Caddesi üzerinde doğalgaz altyapı çalışmaları yapılacağından Karasu Köprüsü - Söğüt Kavşağı arasında mevcut trafik çift yönlü olarak kapatılacağını belirtti. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman