O kavşak yeniden trafiğe kapatılacak

Bilecik Valiliği, Karasu Köprüsü ve Söğüt Kavşağı yolunun çalışmalardan dolayı bir süre trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde 2 günlüğüne trafiğe kapatılan Karasu Köprüsü - Söğüt Kavşağı yolunun çalışmalardan dolayı bir süre daha trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Bilecik Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün ve Cumartesi günü olmak üzere Kayıboyu Mahallesi (Aşağıköy) Söğüt Yolu Caddesi üzerinde doğalgaz altyapı çalışmaları yapılacağından Karasu Köprüsü - Söğüt Kavşağı arasında mevcut trafik çift yönlü olarak kapatılacağını belirtti. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.