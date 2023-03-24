O koydan çok sayıda plastik toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK-MAM tarafından birlikte yürütülen "İzmit Körfezi Su Kalitesi İzleme Çalışmaları" çerçevesinde Sardala’daki deniz çöpleri toplandı. Çalışmanın ilk sonuçlarına göre, toplanan atıkların büyük bir bölümünün plastik atıklardan oluştuğu anlaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir, 2007 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TUBİTAK-MAM) ile "İzmit Körfezi Su Kalitesi İzleme Çalışmaları" projesi yürütülüyor. Proje ile başlatılan deniz çöpleri izleme programı çerçevesinde Kandıra ilçesinde bulunan ve Kocaeli’nin en güzel koylarından birisi olan Sardala koyunda deniz çöplerinin toplanarak ayrıştırılması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve TUBİTAK-MAM’dan gelen uzman personeller, Sardala koyundaki deniz çöplerini plastik, kauçuk, tekstil, kağıt ahşap, metal, cam/seramik ve diğer materyaller olacak şekilde 8 kategoride ayrıştırdı. Ayrıştırılan bu çöpler ağırlıkları ve sayıları ile birlikte kayıt altına alındı.

Yürütülen proje çerçevesinde deniz çöplerine yönelik sahil çöpü tespiti ve değerlendirmesi pilot çalışması yapıldı. Çalışmada toplanan ve ayrıştırılan deniz çöpleri, "denizsel atıklar değerlendirme çalışma grubu" tarafından oluşturulmuş atık sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılarak her bir çöp tipinin sayısı ve ağırlıkları kaydedildi. Çalışmanın ilk sonuçlarına göre, toplanan atıkların büyük bir bölümünün plastik atıklardan oluştuğu anlaşıldı. 4 mevsim olarak gerçekleştirilecek söz konusu faaliyet sonrasında deniz çöplerine yönelik durum karşılaştırılması yapılması ve bundan sonraki çevre çalışmalarına veri altyapısı oluşturulması planlanıyor.