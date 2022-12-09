O kreşte öğretmenlerden sonra idareciler de görevden alındı

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çocukların öğretmenleri tarafından defalarca darp edilmesine ilişkin görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili 2 öğretmen görevden alınırken, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yeni bir açıklama daha yapılarak, kreşteki idarecilerin de görevden alındığı duyuruldu. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevimiz hakkında basında yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda kreş idarecilerinin görevlerine son verilmişti” denildi.