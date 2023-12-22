O mahalle 4 bin metrelik yeni içme suyu hattı ile buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, imalatını kısa sürede tamamladığı 4 bin metrelik hattı Göl Mahallesi sakinlerinin hizmetine sundu. Yeni ve sağlam hat sayesinde içme suyu konusunda uzun yıllar boyunca sorun yaşanmayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı ağını hayata geçirdiği yeni imalat projeleri sayesinde her geçen gün genişletiyor. Göl Mahallesi’nde yaşanan su sorunlarına çözüm olması için imalatına başlanan ve kısa sürede tamamlanan 4 bin metrelik yeni içme suyu hattı vatandaşların musluklarına kaliteli içme suyunu ulaştırmaya başladı. Yeni ve dayanıklı hat sayesinde bölgede uzun yıllar boyunca su kayıpları yaşanmayacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, yeni hattın bölgeye hayırlı olması temennilerinde bulunuldu.