O mahalle yeni ismine kavuştu

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde bulunan Kayalar Mahallesi yeni ismine kavuştu.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmalarına Vali Şefik Aygöl katılım gösterdi. Vezirhan halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Aygöl’ün bir sürprizi oldu. Kayalar Mahallesini gezen Vali Aygöl, "Kayalar Mahallemizin eskimeyen yeni ismi Mahan’dır. Bu yüzden mahallemizin adını ’Mahan’ olarak değiştiriliyor, hayırlı olsun. Mahallemizin adıyla ilgili hem meclis kararı alalım, gönderelim ve onaylayalım. Sonra muhtarımıza onaylı halini hayırlı olsun diyerek Mahan’a çevirelim. Gelip bir gün tabelayı da indiririz inşallah’’ ifadelerini kullandı.

Ardından asfaltlama çalışmalarını yakından inceleyen Vali Aygöl, bir vatandaşla asfalt dökme aracına binerek mahallenin sokağına asfalt döktü.