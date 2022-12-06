O mahallede 22 sokak daha yenilendi

Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesinde devam eden 2. etap alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Hacıoğlu Mahallemizde 22 sokağımız altyapı çalışmalarının ardından asfalt ve beton yol ile yenilendi. Ekiplerimiz tretuvar çalışmalarına devam ediyor. Yenilenen sokaklarımız Hacıoğlu Mahallemiz için hayırlı olsun” dedi.

Alt ve üstyapı atağının sürdüğü Erenler ilçesinde çalışmalar devam ediyor. Hacıoğlu Mahallesinde 22 sokak daha asfalt ve beton yol ile baştan sona yenilendi. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Hacıoğlu Mahallesinde gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Hacıoğlu Mahallemizde 2020 yılında 1. Etap alt ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde 25 sokağımızı alt ve üstyapısı ile yenilemiştik. Bu yıl ise 22 sokağımızı kapsayan 2. Etap çalışmalarımızı başlatmıştık. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlattığımız asfalt ve beton yol çalışmalarımız ile birlikte 22 sokağımızı baştan sona yeniledik” dedi.

Başkan Kılıç, “Hacıoğlu Mahallemizde 2. etap çalışmalarımız çerçevesinde 5041, 5045, 5047, 5049, 5051, 5053, 5055, 5057, 5070, 5074, 5076, 5078, 5068 ve 5080 no’lu sokaklarımız asfalt, 5033, 5039, 5043, 5060, 5062, 5066, 5072 ve Şehit Ahmet İşçi sokaklarımız ise beton yol ile yenilendi. Asfalt ve beton yol çalışmalarımız Hacıoğlu Mahallemiz için hayırlı olsun. İlçemiz genelinde başlattığımız alt ve üstyapı atağına devam edeceğiz. Gerçekleşen çalışmalarda sabır gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Erenler’imiz için mesai arkadaşlarımız ile birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.