O mahallede 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Söğütlü Soğucak Mahallesi’nde bölgeye içme suyu sağlamakta yetersiz kalan 5 bin 500 metrelik hattı yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya’nın güçlü altyapı ağını hayata geçirdiği çalışmalar ile her geçen gün daha fazla genişletiyor. Söğütlü ilçesi Soğucak Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmaları ile bölgeye içme suyu sağlayan eski hattı yeniledi. Eskiyen ve kaçaklara sebep olan hat, ekiplerin aralıksız çalışmaları sayesinde kısa sürede yenilenirken aynı zamanda bölge kesintisiz içme suyu ile de buluşmuş oldu. Yenileme çalışmaları tamamlanan ve abone bağlantılarına başlanan 5 bin 500 metre uzunluğundaki yeni hat uzun yıllar boyunca Soğucak halkına sorunsuz şekilde hizmet edecek.