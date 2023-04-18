O mahalleye 3 bin 400 ton asfalt serimi yapıldı

Akyazı Belediyesi’nin Topağaç Mahallesi’nde başlatmış olduğu asfalt çalışmaları çerçevesinde 3 bin 400 ton asfalt serim işlemi tamamlandı.

Akyazı’da asfalt çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Osmanbey Mahallesi’nin ardından Topağaç Mahallesi’nde devam eden çalışmalar, 3 bin 400 ton asfalt seriminin ardından tamamlandı. Mahalle meydanının ve sokaklarının asfaltlandığı çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan planlama dahilinde mahallelerimizi asfalt ile buluşturuyoruz. Osmanbey Mahallemizin ardından Topağaç Mahallemizde de çalışmalarımızı tamamladık. Akyazılı hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizin ulaşım ağını yenilemek için yoğun mesai harcıyoruz. İlçemizin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde beton yol çalışmaları devam ederken, biz de belediye öz kaynaklarımızla asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.