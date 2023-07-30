O mahalleye içme ve yağmursuyu hattı kazandırılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde Erenler ilçesinde dev bir altyapı çalışması daha başlatıyor. 5 bin 300 metre içme suyu ve 2 bin 300 metre yağmursuyu hat imalatı yapılacak projenin yer teslimi yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler ilçesinde daha önce başarı ile tamamladığı dev altyapı projelerine bir yenisini daha ekleyecek. Dilmen Mahallesi’nde başlayacak çalışmalar çerçevesinde bölgeye 5 bin 300 metre içme suyu, 2 bin 300 metre ise yağmursuyu kazandırılacak. Yer teslimi yapılan projede saha çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Dev proje olarak nitelendirdiğimiz büyük metrajlara sahip projelerimizi Sakarya’nın güçlü altyapı ağının devamlılığı için hayata geçiriyoruz. Daha önce Erenler ilçemizde çok önemli altyapı yatırımları yaptık. Vatandaşlarımıza sorun çıkartan noktaları en iyi şekilde çözüme kavuşturduk. Yeni başlatacağımız proje ile de Dilmen Mahallesi’nin içme suyu ve yağmursuyu sorunlarına kesin çözüm olacağız” denildi.