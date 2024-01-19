O okula destek sağlandı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde ilkokulun bakım onarım çalışmalarını üstlenen yardımsever iş insanlarına plaket takdim edildi.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, 100. Yıl Atatürk İlkokulu’nun bakım ve onarım çalışmalarını üstlenen yardımsever iş insanları ile bir araya geldi. 100. Yıl Atatürk İlkokulu’nu fiziki imkânlarının iyileştirilmesi kapsamında yapılan bakım çalışmalarını anlatan Kaymakam Tuncer, "Hayırsever iş insanlarımızın katkıları ile 8 derslikli sınıflarımıza 180 kişilik öğrenci kişisel dolabı, sınıf panoları ve sınıf askılıkları yapıldı. Hayırsever iş insanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Tuncer tarafından onur belgesi ve plaket takdim edildi. Kaymakamlık makamında gerçekleşen kabulde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, 100.Yıl Atatürk İlkokulu müdürü Birol Yıldız ve okul müdür yardımcısı Ersin Akan’da eşlik etti.