O otel satıldı, milyonlarca lira harcayan kiracı mağdur oldu

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale’de iş insanı Lokman Eviş, kiraladığı ve tadilatı için 30 milyon TL harcama yaptığı otel binasının mülk sahibi Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından satışa çıkarılmasıyla şok yaşamıştı. İhaleye katılan tek firmanın verdiği teklifin kabul edildiği, son karar için Vali İlhami Aktaş’ın beklendiği öğrenildi.

Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait olan Güzelyalı’daki 7 bin 635 metrekare arazi üzerine kurulu otel binası, farklı bir şirket tarafından uzun süreli kiralanıp yıllardır işletilmedi. Kullanılmaz hale dönen otelde kuruma olan kira borcu da birikti. Otelin yeniden şehir turizmine kazandırılması için harekete geçen isim ise Çanakkale’nin tanınmış iş insanı Lokman Eviş oldu. Eviş, otelin devredileceğini öğrenmesinin ardından özel idarenin kiracısı olmak için müracaatta bulunup sözleşme imzalayarak 2035 yılına kadar işletme hakkına sahip oldu. Ayrıca Eviş, bakım isteyen binanın tadilatı için bugünkü değeriyle yaklaşık 30 milyon TL harcadı. Tüm masrafın üzerine sadece birkaç ay sonra otelin satılacağını öğrenmesi ise Eviş’in büyük şok yaşamasına sebep oldu.

İhaleye tek firma katıldı

Yaşanan olayın üzerine Eviş’e iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden destekler geldi. Satış kararının iptali için yürütmeyi durdurma davası devam ederken otelin satış ihalesi yapıldı. İhale için 4 firma dosya alırken sadece biri geçici teminat bedeli yatırarak ihaleye katılma hakkı kazandı. Basına kapalı gerçekleşen ihaleye Bilgili Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Beşiktaş başkanı Serdar Bilgili’nin sahibi olduğu Bilgili Gayrimenkul Yatırım Şirketi tek başına girdi. Otel ihalesi, muhammen bedeli 61 milyon TL olan otel için 72 milyon 500 bin TL teklif veren Bilgili Gayrimenkul Şirket’in oldu. İhale dosyası için son kararın Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın önüne geleceği öğrenildi.

“Yüce Türk adaletinin er ya da geç tecelli edeceğine yürekten inanıyorum”

Harap halde devraldıkları otel binasını 5 yıldızlı konfora kavuşturduklarını belirten Lokman Eviş, “Sadece araziye değer değil, Çanakkale turizmine bir katma değer kazandırdık. Devletimize güvenerek çıktığımız bu yolda daima güvenmeye devam ediyor ve sayın valimizin daha önce de olduğu gibi gerek kamunun gerekse bizlerin haklarını koruyan bir karar alacağına inanıyorum. Ancak ben, kişi ve şahıslardan oluşan ve gelecek kaygıları için, ‘Haklısın ama oy verirsem beni gruptan atar’ korkusu ile yanlışlara imza atan aciz ve korkak insanlar yüzünden bu hale geldim. Benim ne kimseden korkum ne de kaygım var. Kendine faydası olmayan bu insanların bizim yatırımlarımızı da bu şekilde baltalamalarını ise kabullenemiyorum. Adalet önünde mutlaka hesaplaşacağız. Yüce Türk adaletinin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Öte yandan Lokman Eviş, yaşanan durum karşısında maddi ve manevi anlamda olumsuz etkilendiklerini bazı yatırımları dondurup bazılarıyla ilgili iptal kararı aldıklarını belirtti.