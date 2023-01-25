O projenin ÇED toplantısına vatandaş izin vermedi

Kocaeli’nin Dilovası ve Körfez ilçelerinde yapılması planlanan Karker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısının yapılmasına, vatandaşlar izin vermedi.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesi Dursun Sokak’ta bulunan Çerkeşli Köyü Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmazer Madencilik ve Hafriyat Ticaret A.Ş. tarafından Dilovası ve Körfez ilçelerinde yapılması planlanan Karker Ocağı ve Kırma - Eleme Tesisi Kapasite Artışı projesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine ve toplantı yapılmasına karar verildi. Dernekte yapılacak olan toplantıya katılan vatandaşlar, kendileri için koyulan sandalyelere oturmadı. Ayakta duran vatandaşlar, toplantının yapılmamasını talep etti. Yetkililerin ‘Aranızda toplantının yapılmasını isteyen var mı?’ sorusuna ise vatandaşlar hep beraber ‘Hayır’ cevabını verdi.

Vatandaşın katılmaması sebebiyle toplantı yapılamadan sona erdi.