O sahillerde denize girmek yine yasak

Olumsuz hava şartları, dalga ve RİP akıntısı sebebi ile 3 gündür denize girmenin yasak olduğu Karasu ve Kocaali sahillerinde bugün de kırmızı bayrak çekildi.

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve RİP akıntısı sebebi ile 3 gündür denize girmek yasaklanmıştı. Bugünde Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girişler yasaklandı. Kararın ardından kırmızı bayrakları çeken cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.