Obezite cerrahisiyle 118 kilodan 63 kiloya düştü

Türkiye’de obezite oranı yüzde 40’lara kadar yükseldi. Doruk Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi’nde obezite tedavisi gören 29 yaşındaki Merve Yedikoğlu, başarılı geçen operasyonla sağlıklı bir şekilde kısa sürede 118 kilodan 68 kiloya düştü.

Dünyada ve Türkiye’de giderek yaygınlaşan obezite, bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Doruk Nilüfer Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İlhan Aydın, "Türkiye’de obezite oranı yüzde 40’a ulaştı. Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan bireyler obez olarak tanımlanıyor ve bu kişilerde kardiyovasküler hastalıklardan eklem problemlerine kadar birçok sağlık sorunu gelişebiliyor" dedi. Doğal yollarla kilo veremeyen bireyler için cerrahi müdahalelerin yaşam kurtarıcı olabileceğini belirten Dr. Aydın, "Her ameliyatın riski vardır; ancak obezitenin vücuda uzun vadede verdiği zararlar, cerrahi müdahalenin risklerinden çok daha büyük" diyerek, hastaların operasyon sonrası diyetisyen takibinde düzenli olarak izlenmesinin önemine değindi. Aydın, ameliyat süreci hakkında bilgi verirken, 9 ay önce gerçekleştirdiği bir operasyon örneğini de paylaştı. Ameliyat öncesi yaklaşık 118 kilo olan hastasının bugün 63 kiloya kadar sağlıklı bir şekilde ulaştığını belirtti. Bu örnek hasta, 29 yaşındaki Merve Yedikoğlu’ydu.

Doruk Nilüfer Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İlhan Aydın’ın gerçekleştirdiği operasyonla 118 kilodan 63 kiloya düşen Merve Yedikoğlu, artık kendini yeniden doğmuş gibi hissediyor. Obezite ameliyatı sonrası sağlıklı yaşama adım atan 29 yaşındaki Merve Yedikoğlu’nun hikâyesi ise bu sürecin ne kadar dönüştürücü olabileceğini gözler önüne seriyor.

"Bir gün bile zayıf olmadım"

29 yaşındaki Merve Yedikoğlu, hayatı boyunca fazla kilolarla mücadele ettiğini belirterek, "İlkokuldan bu yana hep kiloluydum. Hiç zayıf bir dönemim olmadı. Diyetler, ilaçlar, çaylar Her şeyi denedim ama işe yaramadı. En sonunda artık çaresiz kaldım ve ameliyat oldum" dedi. Ameliyat sonrası hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir dönüşüm yaşadığını anlatan Yedikoğlu, "Doktorum İlhan Aydın’a gözüm kapalı güvendim. Onun önceden yaptığı vakaları da gördüğüm için hiç tereddüt yaşamadım. Artık kıyafet seçimimden yürüyüşüme, beslenmeden psikolojik sağlığıma kadar her şey değişti. Diyetisyen desteğiyle ilerliyorum ve şu an 63 kiloyum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" şeklinde konuştu. Merve Yedikoğlu’nun mesajı ise net: "Eğer gerçekten kilo veremiyorsanız ve denemediğiniz yol kalmadıysa, mutlaka bu ameliyatı düşünmelisiniz. Ama önce zihinsel olarak hazır olmalı, sonra mideyle vedalaşmalısınız" dedi.