Ocak ayı Belediye Meclis toplantısı öncesi CHP Grup Toplantısı yapıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Doruk Bulut, Grup Başkanvekili Önder Çolak meclis toplantısı öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
2026 yılı Ocak ayı Silivri Belediye Meclis Toplantısı öncesinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Doruk Bulut, Grup Başkanvekili Önder Çolak ve meclis üyeleri bir araya geldi. Ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Toplantımızda, meclis gündemini değerlendirerek önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı istişare ettik. Silivri’miz için ortak akıl, dayanışma ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.