Ocak ayı kültür sanat programı belli oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın kültür ve sanata verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan her yaştan bütün vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin ocak ayı programı kapsamında; sergiler, söyleşiler, seminerler, gösteriler, imza günleri, müzik dinletileri, animasyon filmleri, yetişkin ve çocuk tiyatroları Silivrili sanatseverlerle buluşuyor. 23 Şubat – 3 Ocak yarıyıl tatili döneminde ise çocuklara özel sinema, baloncuk gösterisi ve tiyatrolar düzenlenecek. 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler Önder Yılmaz Sahnesi ve Oğuz Aral Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi 0212 444 20 47 numaralı telefon üzerinden alınabiliyor. Tiyatro gösterileri için oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından bilet alınabiliyor. Biletler ayrıca Silivri Belediyesi Kültür Merkezinden de temin edilebiliyor.

KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

3-5 Ocak 2023 – Saat: 09.30-17.30 / Rumeli Üniversitesi / Sokağın Lezzetleri Fotoğraf Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

6 Ocak 2023 Cuma – Saat: 19.30 / Tiyatro Mizah Evi Oyuncuları / Kötekçi / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

7- 15 Ocak 2023 – Saat: 10.00-19.00 / Silivri Sanat Platformu Çiğdem-Masum Ataman / Sicim Teorisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

7 Ocak 2023 Cumartesi – Saat: 19.30 / Fehmi Demirbağ / Toprağı Vatan Kılan Türküler / Türkü Seminer / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

8 Ocak 2023 Pazar – Saat: 14.00 / Korhan Bektaş / Söyleşi-İmza Günü / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

9 Ocak 2023 Pazartesi – Saat: 19.30 / Silivri Kent Konseyi / Kentin Şahitleri Gazeteciler / Söyleşi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

11 Ocak 2023 Çarşamba – Saat: 13.00/15.00 / Çocuk Animasyon Sinema / Doru / Çocuk Animasyon / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

13 Ocak 2023 Cuma – Saat: 19.30 / Çiğdem Tunç Tiyatrosu / Astrotürkler Geliyor / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

14 Ocak 2023 Cumartesi – Saat: 18.00 / Yaşar Gören / Gönül Dilinden Sazın Telleri / Ustalara Saygı Konseri / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

18 Ocak 2023 Çarşamba – Saat: 13.00/15.00 / Tiyatro Lika / Bir Varmış Bir Yokmuş / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

19-28 Ocak 2023 – Saat: 10.00-19.00 / Silivri Sanat Platformu / Ahşabın Sanatla Buluşması / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / Sergi / (Ücretsiz)

21 Ocak 2023 Cumartesi – Saat: 15.00 / Tiyatro Miranka / Sev Dünyayı / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / Ücretli – 15 TL)

21 Ocak 2023 Cumartesi – Saat: 19.30 / Tiyatro Miranka / Gülnihal / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

24 Ocak 2023 Salı – Saat: 16.00/18.00 / Dev Kuşun Gizemi / Bulmaca Kulesi / Çocuk Animasyon / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

26 Ocak 2023 Perşembe – Saat: 19.30 / Türk Halk Müziği Korosu Konseri / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

27 Ocak 2023 Cuma – Saat: 16.00/18.00 / Çilek ile Baloncuk Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

28 Ocak Cumartesi – Saat: 19.30 / Burak Sergen Tiyatrosu / Yanlış Çift / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

31 Ocak 2023 Salı – Saat: 16.00-18.00 / Altınok Çocuk Tiyatrosu / Pinokyo / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)