Ocak ayı kültür sanat programı belli oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültür ve sanatla bezenmiş bir Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan bütün vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin ocak ayı programı kapsamında; sergiler, müze gezileri, atölye çalışmaları, söyleşiler, imza günleri, buz pisti etkinliği, yetişkin tiyatroları ve çocuk tiyatroları, Silivrili sanatseverlerle buluşuyor. 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler Önder Yılmaz Sahnesi, Oğuz Aral Sanat Galerisi, Barış Manço Çocuk Kütüphanesi, Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi, Mübadele Müze Evi ve Esnaf Sanatkârlar Odasında gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi 444 20 47 numaralı telefon üzerinden alınabiliyor. Tiyatro gösterileri için oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından bilet alınabiliyor. Biletler ayrıca Silivri Belediyesi Kültür Merkezinden de temin edilebiliyor.

OCAK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

6–10 Ocak 2024 – Saat: 10.00/18.00 / Aziz Anısına Saygıyla / İrfan Ermiş’in Kaleminden Gönül Kervanı / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

6 Ocak 2024 Cumartesi – Saat: 19.00 / Güzel Sanatlar Akademisi / Selimpaşa Konağı / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

7 Ocak 2024 Pazar – Saat: 14.00 / Rabia Yılmazkaya / Kırık Siyah / Söyleşi ve İmza Günü / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

11 Ocak 2024 Perşembe – Saat: 13.00/15.00 / Tiyatro Roza / Minik Kahramanlar Geri Dönüşüm Macerası / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

12–16 Ocak 2024 – Saat: 10.00/18.00 / Murat Hatipoğlu / Dağarcık Resim Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

13 Ocak 2024 Cumartesi – Saat: 19.00 / Nami Esatgil / Seni Gibi Beni / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 40 TL)

17 Ocak 2024 Çarşamba – Saat: 18.00 / Hat Sanatı Atölyesi / Sanat Atölyesi / Esnaf Sanatkârlar Odası / (Ücretsiz)

18–21 Ocak 2024 – Saat: 10.00/18.00 / Bilge Çevikkan / Osmanlı Tarihi Minyatür Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

20 Ocak 2024 Cumartesi – Saat: 11.00/13.00 / 1001 Sanat / Kaptan Pengu ve Arkadaşları / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

20 Ocak 2024 Cumartesi – Saat: 19.00 / Çiğdem Tunç Tiyatro / Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 40 TL)

23–28 Ocak 2024 – Saat: 10.00/18.00 / Silivri Sanat Platformu / Karma Resim Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

25 Ocak 2024 Perşembe – Saat: 13.00/15.00 / Şehir Tiyatroları / Bir Gün Ayakkabımın Teki / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

27 Ocak 2024 Cumartesi – Saat: 13.00/15.00 / Sırf Tiyatro / Kitaplar Ülkesi / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi – (Ücretli – 20 TL)

27 Ocak 2024 Cumartesi – Saat: 19.00 / Sırf Tiyatro / Deliriyorum Ben Haberin Olsun / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 40 TL)

28 Ocak 2024 Pazar – Saat: 19.00 / Güzel Sanatlar Akademisi / Selimpaşa Konağı / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

31 Ocak 2024 Çarşamba – Saat: 16.00/18.00 / Çizgi Kukla Tiyatro / Dedektif Çizmeli Kedi (Kayıp Havuçlar) / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 20 TL)

Ocak ayı boyunca her cumartesi ve pazar – Saat: 15.30 / Çocuklar İçin Akıl ve Zekâ Oyunları / Çocuk Atölye Çalışmaları / Kontenjan Sınırlıdır / 7–10 Yaş / Barış Manço Çocuk Kütüphanesi / (Ücretsiz)

Ocak ayı boyunca saat: 09.00/17.30 / Onater Konağı / Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi / Müze / Fatih Mahallesi, Tavanlı Çeşme Sk. No:28 / (Ücretsiz)

Ocak ayı boyunca saat: 09.00/17.30 / Mübadele Müze Evi Ziyareti / Mübadele Evi’nde Tarih Yolculuğu / Müze / Fatih Mahallesi, Kırıkkale Kapı Sk. / (Ücretsiz)

Ocak ayı boyunca saat: 11.00/21.00 / Buz Pateninde Doyasıya Eğlence / Buz Pisti / Eski Festival Alanı / (Ücretsiz)