Ocak ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak
Silivri Belediye Meclisi'nin Ocak Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 02 Ocak 2023 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.
Silivri Belediye Meclisi’nin 02/01/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;
G Ü N D E M:
1 - Belediye Meclisinin 2023 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.
2 -Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.
3 -Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.
4 - Belediyemizde 2023 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.
5 -Belediyemizde 2023 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.
6 - Belediyemizde 2023 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.
7 - Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.
8 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.
9 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 6963 ada, 7 parseldeki taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesinin görüşülmesi.
10 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışlarının görüşülmesi.
11 - Silivri’de faaliyet gösteren 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.
12 - Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
13 - Bulgaristan’ın Kırcaali ili Mestanlı Beldesinde yapılmakta olan ve yarım kalmış bulunan caminin bitirilmesi için belediyemizce yardım yapılmasının görüşülmesi.
14 - Silivri Merkez Boğluca Deresi taşkın alanı ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli revizyon imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi.
15 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6093 ada, 5 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisine satılmasının görüşülmesi.
16 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,5870 ada 7 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisine satılmasının görüşülmesi.
17 - İlçemizde Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili işyerleri ve su kullanmayan konutlara ait grupların derece değerinin arttırılmasının görüşülmesi.
18 - TURAŞ Gaz Armatürleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 34 FZE 849 plakalı 2022 model, Dacıa Duster aracın belediyemizce hibesinin kabulünün görüşülmesi.