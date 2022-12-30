Ocak ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi'nin Ocak Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 02 Ocak 2023 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

Ocak ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak
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Silivri Belediye Meclisi’nin 02/01/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediye Meclisinin 2023 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.

2 -Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.

3 -Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

4 - Belediyemizde 2023 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

5 -Belediyemizde 2023 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

6 - Belediyemizde 2023 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.

7 - Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

8 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

9 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 6963 ada, 7 parseldeki taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesinin görüşülmesi.

10 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışlarının görüşülmesi.

11 - Silivri’de faaliyet gösteren 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

12 - Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13 - Bulgaristan’ın Kırcaali ili Mestanlı Beldesinde yapılmakta olan ve yarım kalmış bulunan caminin bitirilmesi için belediyemizce yardım yapılmasının görüşülmesi.

14 - Silivri Merkez Boğluca Deresi taşkın alanı ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli revizyon imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi.

15 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6093 ada, 5 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisine satılmasının görüşülmesi.

16 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,5870 ada 7 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisine satılmasının görüşülmesi.

17 - İlçemizde Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili işyerleri ve su kullanmayan konutlara ait grupların derece değerinin arttırılmasının görüşülmesi.

18 - TURAŞ Gaz Armatürleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 34 FZE 849 plakalı 2022 model, Dacıa Duster aracın belediyemizce hibesinin kabulünün görüşülmesi.
 