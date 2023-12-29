Ocak ayı meclis toplantısı salı günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 02/01/2024 Salı tarihine rastlayan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 16.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediye Meclisinin 2024 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.

2 - Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.

3 - Belediyemizde 2024 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

4 - Belediyemizde 2024 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

5 - Belediyemizde 2024 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.

6 - Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi Selimpaşa- Ortaköy- Kavaklı TEM otoyolu Güneyi 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

8 - Silivri ilçesi, Yeni Mahalle, 1613 ada, 1 parseldeki taşınmazda Silivri İlçesi kaymakamlık lojmanı yapılması ile ilgili ödeneğin İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanması ve yapım işinin belediyemizce gerçekleştirilmek üzere işbirliği yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.