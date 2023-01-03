Ocak ayı Meclisi 2. birleşimi Cuma günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 06.01.2023 Cuma tarihine rastlayan Ocak Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 6963 ada, 7 parseldeki taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışları ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri’de faaliyet gösteren 2. Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Bulgaristan’ın Kırcaali ili Mestanlı Beldesinde yapılmakta olan ve yarım kalmış bulunan caminin bitirilmesi için belediyemizce yardım yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri Merkez Boğluca Deresi taşkın alanı ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli revizyon imar planına askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6093 ada, 5 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisine satılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi,5870 ada 7 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisine satılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - İlçemizde Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili işyerleri ve su kullanmayan konutlara ait grupların derece değerinin arttırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - TURAŞ Gaz Armatürleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 34 FZE 849 plakalı 2022 model, Dacıa Duster aracın belediyemizce hibesinin kabulü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

