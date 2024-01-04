Ocak Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 05.01.2024 Cuma tarihine rastlayan Ocak Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 17.00’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Silivri İlçesi Selimpaşa- Ortaköy- Kavaklı TEM otoyolu Güneyi 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri ilçesi, Yeni Mahalle, 1613 ada, 1 parseldeki taşınmazda Silivri İlçesi kaymakamlık lojmanı yapılması ile ilgili ödeneğin İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanması ve yapım işinin belediyemizce gerçekleştirilmek üzere işbirliği protokolü yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.