Ocak ayı ortalarından sonra soğuk havalar kendisini gösterecek

Türkiye’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen yağışların henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar, soğuk havaların Ocak ayının 15’inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde etkisini gösterebileceğini düşünüyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen soğuk havaların ülke genelinde henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar Aralık ve Ocak ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk havaların, Ocak ayı ortalarında etkisini artıracağını düşünüyor.

Ocak ayının 15’inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, ’kara kış’ diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi. Uzmanlar, ayın ortalarından sonra Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesini beklediklerini kaydetti.

İklim değişikliği de küresel sorunlar listesinde yer alırken, buna bağlı olarak mevsim normallerinin dışında hava olayları da yaşanmaya devam ediyor. Ani ve anormal yağışlar, aşırı sıcaklıklar tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiliyor. Türkiye, sonbahar mevsiminde hemen hemen hiç yağış almadı. Kış mevsiminin ilk aylarında da kurak bir soğuk etkisini sürdürdü. Öte yandan Avrupa’da da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı devam ediyor. Polonya, Danimarka ve Çekya’nın da olduğu 8 ülkede en sıcak Ocak ayının yaşandığı açıklanmıştı.

"Aralık ayı maalesef kış mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen kurak geçti"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonbahar aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, “Hemen hemen bu aylarda hiç yağış almadık. Aralık ayı maalesef kış mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen kurak geçti. Mevsim normallerinin ortalama 8 derece üzerinde bir sıcaklık ile seyretti. Ocak ayının ilk haftası da bu şekilde geçiyor. Bu durum hem İstanbul hem de Anadolu için de geçerli" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz’e Salı günü kuvvetli bir alçak basınç sistemi geliyor"

Yüksek basıncın etkisiyle sis, buzlanma ve kuru soğuk gibi olayların olduğunu belirten Özdemir, “Önümüzdeki günlerde bu olaylar etkisini sürdürecek ancak bugün itibariyle alçak basınç sisteminin Karadeniz kıyılarında görüldüğünü söyleyebiliriz. Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri yağış alabilir. Akdeniz’e Salı günü kuvvetli bir alçak basınç sistemi geliyor” dedi.

"İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olacak"

Kar yağışının İstanbul ve Marmara bölgesinde şu anlık görünmediğinin altını çizen Özdemir, “İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olacaktır. Şu anlık kuvvetli bir kar yağışının görünmediğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

"Çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor"

Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15’inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor. Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.

"Soğuk hava dalgaları Amerika kıtasına doğru aktı"

Avrupa’nın en sıcak Ocak ayını yaşamasıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Özdemir, “Sistemlerdeki modellerde gördüğümüz kadarıyla, soğuk havalar Kuzey bölgelerde kaldı. Daha çok bu soğuk hava dalgaları Amerika kıtasına doğru aktı. Bu hava Avrupa’nın bir kısmını tek gördü. Yüksek basınç sırtları nedeniyle İskandinav yükseği ve Azor yükseği bunu engelledi. Yüksek basınçtan kaynaklı olarak son günlerde sis olayları da yaşanıyor” dedi.

"Barajlarımız doluluk oranı yüzde 30 civarında yer alıyor"

Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Barajlardaki su seviyesi de düştü. Barajlarımız doluluk oranı yüzde 30 civarında yer alıyor. Yağışların çok fazla olmaması durumunda yaz mevsiminde kurak bir döneme giriş yapabiliriz. Su açığımız var, sonbahar ve kış mevsiminin ilk ayları kurak geçti.”

Meteoroloji’den 14 il için kar yağışı uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün 14 il için kar yağışı uyarısı yapılırken Marmara Bölgesi’nde de yağmurlu bir hava beklendiği belirtildi.