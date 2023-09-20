Ocak Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine Bahadır Güler getirildi

Geçtiğimiz genel seçimlerde Bilecik’ten bağımsız milletvekili adayı olan Bahadır Güler, Ocak Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

14 Mayıs Genel Seçimleri’nde Bilecik’ten bağımsız milletvekili adayı olan Bahadır Güler, Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın daveti üzerine partiye katılarak, genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Güler yaptığı açıklamada, "Ben 13 yaşında Ülkü Ocakları’na girdim. Ülkü Ocakları’nda yetişmiş bir bireyim. Ülkücüyüm ama herhangi bir parti ile hiçbir bağım yoktur. Daha sonra 28’inci dönemde Bilecik’ten bağımsız milletvekili adayı çıktım. Tek başıma bağımsız milletvekili adayı oldum ve orada tek başıma mücadele ettim. Bu süreçte bir mücadele verdik. Onun sonucunda da siyasette temiz, düzgün insanların, gençlerin olması gerektiğini düşündüğümüz için de Kadir Canpolat başkanımızla da yaptığımız istişareler sonucunda Ocak Partisi’nde yer almaya karar verdik. Ocak Partisi, daha doğrusu Osmanlı Ocakları biliyorsunuz ki 18 yıldır faaliyet göstermiş, belli bir çizgiyi yakalamış, ilkesi adalet, dürüstlük, doğruluk olan bir parti. Ocak Partisi adı altında sıfırdan bir parti kurulmaya karar verilmiş. Biz de bununla ilgili zaten genel başkanımızla da düşüncelerimiz, fikirlerimiz aynı. Bütün derdimiz bu millete hizmet etmek, ama samimi bir şekilde hizmet etmek. Bizim amacımız yıkmak, dökmek, kırmak değil. Bizim amacımız birleştirici olmak, yapıcı olmak, hoşgörülü olmak, yani herkese buranın kapısının açık olduğunu göstermek" dedi.