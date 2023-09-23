Ocak Partisi'nde Kadir Canpolat genel başkan seçildi

Ocak Partisi Birinci Olağan Kongresi’nde Kadir Canpolat, genel başkan seçildi.

Ocak Partisi Birinci Olağan Kongresi, partinin Çankaya’daki Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Kongrede 30 oy kullanılırken 22 geçerli oyun 20’sini alan Kadir Canpolat, Ocak Partisi’nin Genel Başkanı oldu.

Canpolat, kongrede yaptığı konuşmada, vatandaşın derdiyle dertleneceklerini belirterek, “Emekli, asgari ücretli ve vatandaşın çilesini unutmayın. Ülkemizde birlik ve beraberlikte ne ölçüde kumpaslar var, bunları asla unutmayın. Devraldığımız bu zaman dilimine iyi bakın. Nereye götüreceğimizi size o zaman göstereceğim kardeşlerim. Artık mecliste bölücü milletvekilleri, koltuklarınız hiç sağlam değil. Koltuklarınız sallanıyor çünkü Ocak Partisi geliyor. Bu ‘Ocak’ bunu başaracak. Bu millet birbiri ile barışacak. Bir olacağız, beraber olacağız” ifadelerini kullandı.