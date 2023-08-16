Ocaklar'da denize düşen genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Kırsal Mahallesi'nde suya düşen genç boğularak yaşamını yitirdi.

Ocaklar'da denize düşen genç hayatını kaybetti
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Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar Kırsal Mahallesi’nde suya düşen genç boğularak yaşamını yitirdi.

Ocaklar Kırsal Mahallesi’nde garsonluk yapan 1998 Şanlıurfa doğumlu Abdülillah Karakaş sabaha karşı 05.00 sularında Ocaklar iskelesinden denize düşerek hayatını kaybetti. Gece geç saatlerde açık olan çevre esnafı durumu fark ederek genci sudan çıkarıp ilk müdahaleyi yapmasına rağmen genç adam kurtarılamadı. Vefat eden Abdülillah Karakaş’ın naaşı Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.