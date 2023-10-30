Bilecik’te 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstikbal Mahallesi Kuyumcu Sokak üzerinde 4 katlı Yalı Apartmanın ikinci katındaki evde ocağa yemek koyan kadın uyuya kaldı. Evden yükselen dumanların ardından uykusundan uyanan kadın tencereyi ocaktan alarak hemen camları açtı. Dışarı çıkan dumanları gören komşuları yangın sanarak hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112, doğalgaz ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerine geldiğinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını anlayınca geri döndüler.