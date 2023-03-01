Oda arkadaşı tarafından katledilen kişi, gözyaşları içinde toprağa verildi

Bursa’da bir kişi, aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasbetti. Oda arkadaşı tarafından katledilen kişi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bursa’da eczacı kalfası Serdar Ergün’den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün’e ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.’yi (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün’ün cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. Şüphelinin, öldürdüğü eczacı kalfasının cesedini araca yükleyip 200 kilometre yolculuk yaptığı öğrenildi. Ergün’ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Murat Kutlu’nun cansız bedeni ise, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler sonrasında Hacivat Sefa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eczacı kalfası Serdar Ergün’ün naaşının da ikindi namazını müteakip Karaman Yeni Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.