ODAK'ın başarısı Ulusal basında

Akşam Gazetesi, Odak Okulları'nın LGS başarısına 8 Ağustos 2022 tarihli sayısında yer verdi.

Gazetede “'Odak'lanarak LGS şampiyonu oldular” başlığı altında LGS'de 500 tam puan alan Eren Deveci ve Batuhan Yiğit Dünmez'in birinciliklerine yer verildi.

Haberin içeriği şöyle: “İstanbul Silivri'deki Odak Okulları'nın öğrencileri Eren Deveci ve Batuhan Yiğit Dünmez, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. Eğitim kurumunun birçok öğrencisi de merkezi yerleştirme sonucu nitelikli okullara yerleşti.

NARİNÇ: ÖĞRENCİLERİ, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLAN BİR OKULUZ

‘Silivri'nin değeri' parolasıyla hareket ettiklerini belirten Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, yaşadıkları gururu şöyle dile getirdi: “Sürekli yükselen başarı grafiğimizde bu yıl da gurur duyuyoruz. Silivri'de birçok başarıya öncülük etmiş bir okulduk ancak artık Türkiye şampiyonu öğrencileri olan bir okuluz. Yılladır öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımızdan dolayı son derece gururluyuz, mutluyuz.”