Odak Koleji İngilizce Eğitiminde Başarıyı Hedefliyor

Odak Koleji Yabancı Diller Bölümü, öğrencilere ileri düzey İngilizce öğretimi sunmayı ve onların dört temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) etkili bir şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. İngilizcenin bir iletişim aracı olarak kullanılması hedefiyle yola çıkan okul, öğrencilerini dünya vatandaşı olmaya ve potansiyellerini evrensel bir dil aracılığıyla ifade etmeye teşvik ediyor.

Öğrencilerinin İngilizceye hakimiyetlerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmelerini önemseyen Odak Koleji, bu doğrultuda International Exam Center ile iş birliği yapıyor. Her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Sertifika Sınavları’nda Odak Koleji öğrencileri, farklı seviyelerde Türkiye ortalamasının üzerinde başarılar elde ederek okulun gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

International Exam Center Kurucusu İsmet Karakuş’un anlamlı ziyaretine teşekkür eden Odak Koleji yetkilileri, bu iş birliğinin öğrencilerin küresel düzeyde rekabet edebilir bireyler olarak yetişmelerine büyük katkı sağladığını belirtti.