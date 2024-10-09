Odak Koleji'nden Çevre Bilincine Katkı

Odak Koleji, Eco School projesi kapsamında oluşturduğu “Eco Team” ekibi ile birlikte çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Seymen Entegre Atık Yönetimi ve Enerji Üretim Tesisi'ni ziyaret eden ekip, organik atıkların ayrıştırılarak enerjiye dönüşüm sürecini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında tesisin mühendislerinden detaylı bilgi alan öğrenciler, atık yönetimi ve enerji üretiminin çevre üzerindeki önemini yakından görme fırsatı buldu.

Eco Team'e dahil olan öğrenciler, aldıkları bilgileri okula döndüklerinde arkadaşlarına aktararak çöp ayrıştırma sürecinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Okul yöneticileri ve öğretmenler de ziyaret sırasında öğrencilerine eşlik ederek sürecin işleyişini yakından takip etti.

Odak Koleji, çevre bilincine katkı sunan bu önemli etkinlik kapsamında İBB Enerji A.Ş. çalışanlarına da teşekkür ederek, tesis çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.