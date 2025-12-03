Odak Koleji Öğrencileri Ankara'da Tarih ve Cumhuriyet Yolculuğuna Çıktı

Odak Koleji tarafından gerçekleştirilen Ankara gezisi, öğrencilerin milli bilinç ve tarih farkındalığını güçlendirmeyi amaçlayan özel bir içerikle tamamlandı. Programın ilk durağı Anıtkabir oldu. Öğrenciler ve öğretmenler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Atatürk Müzesi’nde sergilenen eserler, gençlerde derin bir etki bıraktı.

Kurtuluş Müzesi’nde Milli Mücadele Atmosferi

Gezi heyeti ardından I. TBMM Binası – Kurtuluş Müzesini ziyaret ederek Türkiye’nin kuruluş sürecini anlatan tarihi belgeleri ve objeleri inceledi. Öğrenciler, Kurtuluş Savaşı döneminin karar süreçlerini yakından görme imkânı buldu.

TBMM’de Yasama Sürecine Yakından Bakış

Programın önemli duraklarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Öğrenciler, genel kurul salonunu ve milletvekillerine ayrılan çalışma alanlarını ziyaret ederek ülke yönetiminde kritik kararların alındığı mekanları yerinde gözlemledi.

MTA Doğa Tarihi Müzesi’nde Bilimsel Keşif

Gezinin son bölümünde MTA Doğa Tarihi Müzesi ve akvaryum turu gerçekleştirilerek öğrencilerin doğal yaşam ve bilimsel oluşumlar hakkında interaktif bilgiler edinmesi sağlandı.

Odak Koleji yönetimi, öğrencilerin hem öğrenip hem keyifli vakit geçirdiği Ankara programının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.