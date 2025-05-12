Odak Koleji öğrencisi Aras Bal'dan teniste gurur veren başarı

Silivri’de düzenlenen Okullar Arası Tenis Turnuvası’nda Odak Koleji öğrencisi Aras Bal, Küçük Erkekler kategorisinde gösterdiği üstün performansla ilçe ikinciliği elde etti. Başarılı öğrenci, hem okulunu hem de ailesini gururlandırdı.

Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Okullar Arası Tenis Turnuvası’nda Odak Koleji öğrencisi Aras Bal, Küçük Erkekler Kategorisi’nde rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Turnuvayı ilçe ikincisi olarak tamamlayan Aras Bal, sergilediği azim, mücadele ruhu ve disipliniyle turnuvanın en çok konuşulan sporcuları arasında yer aldı.

Odak Koleji yönetimi, elde edilen bu önemli başarıdan dolayı Aras Bal’ı kutlayarak, “Silivri Okullar Arası Tenis Turnuvası Küçük Erkekler kategorisinde ilçe ikincisi olan öğrencimiz Aras Bal’ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm eğitmenlerimize de teşekkür ederiz” mesajını paylaştı.

